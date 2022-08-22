شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. شكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يلغي اجتماع اللاعبين مع تين هاج

وأفادت التقارير بأن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قرارًا بإلغاء اجتماع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع، إريك تين هاج، المدير الفني، قبل انطلاق مباراة ليفربول.

سبب إلغاء الاجتماع

وأوضحت التقارير أن مخاوف أمنية سبب إلغاء الاجتماع، وهو قلق إدارة نادي مانشستر يونايتد، من وجود تجمعات احتجاجية من جانب الجماهير ضد ملاك النادي، عائلة آل جليزر، كما حدث في مباراة الموسم الماضي.



وبحسب التقارير، فإن جماهير نادي مانشستر يونايتد يطالبون ملاك النادي بالرحيل وبيع أسهمهم بعد معاناة الفريق خلال السنوات الماضية وغيابهم عن منصات التتويج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب ستاد الأولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.