شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستقر على بديل دي خيا للتعاقد معه فى الصيف! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قد استقر على بديل الحارس الأسباني دافيد دي خيا، يأتي ذلك بعد تراجع مستوي الحارس الملحوظ خلال الفترة الماضية، مما جعل مسئوليّ الفريق يفكرون جديًا فى البديل.

وأوضحت التقارير أن مسئولي المان يونايتد دخلوا فى مفاوضات قوية من أجل ضم كيفن تراب حارس مرمي فرانكفورت الألماني، بعدما أظهر اللاعب رغبة فى الإنضمام لصفوف الفريق مع ضمان له التواجد مع الفريق بشكل أساسي، لا سيما بعد رحيل هندرسون فى سوق الانتقالات الحالي.



موقف فرانكفورت من بيع حارسها كيفن تراب

وأفادت بعض المصادر الصحفية الألمانية أن فرانكفورت قد لا يمانع رحيل اللاعب فى الصيف الحالي، ولكن بشرط الحصول على مقابل مالي جيد فى إطار إتمام الصفقة، حيث أن الفريق يخطط لتحقيق أكبر إستفادة مالية من الحارس المخضرم.

ويري مسئولي فرانكفورت أن فرص رحيل اللاعب جيدة، حيث أن الحارس يمتلك 32عامًا مما قد لا يتيح لهم أي إستفادة مالية ضخمة من اللاعب فى حالة عدم بيعه فى الصيف الجاري مع تقدمه سن الحارس، الشئ الذي سيجعل فرص بيعه بمبالغ مالية كبيرة صعبة.



كيف يري اللاعب وجهته المقبلة فى حالة الرحيل!

ومن جانبه أكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن فرصة اللعب مع داخل اليونايتد فى البيرميرليج ستكون فرصة جيدة للغاية فى تاريخه الإحترافي، وشدد أنه ملتزم بتعاقده مع ناديه الألماني، كما أن أي تفاوض سيقوم من خلاله، ومن ثم وكيل أعماله قبل تنفيذ تلك الخطوة.