شكرا لقرائتكم خبر عن دون تشفير|| 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار الجولة الثالثة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق فعاليات مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المُتوقع أن يلعب فريق ليفربول تلك المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

بينما ومن المُتوقع أن يدخل فريق مانشستر يونايتد تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماجواير، مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج، وتنقل المباراة عبر القنوات التالية بشكل مفتوح:

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.