السودان يعلن الاستنفار والطوارئ .. الجيش يدفع بآليات ثقيلة للسيطرة على الفيضانات

الشارقة - اميمة ياسر - دفع الجيش السوداني، اليوم الاثنين، بآليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات التي غمرت مدنا بأكملِها وأغرقت العشرات وشردت الآلاف، الأمر الذي دفع بالسلطات لإعلان حالة الاستنفار والطوارئ.

وقبل ذلك أعلنت اللجنة الوطنية العليا لدعم المتضررين من السيول والأمطار عن بدء تسيير قوافل الدعم الإنساني لولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأبيض.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الاستنفار والطوارئ بسبب كوارث السيول والأضرار التي طالت ست 6 ولايات، مؤكداً على ضرورة استنفار الجهود لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي ومساعدة المتضررين من الأوضاع بهذه الولايات.

في الأثناء، تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، المناطق المتأثرة بالسيول في ولاية النيل الأبيض.

ووجه البرهان بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وشدد على ضرورة العمل على معالجة كافة الترع والعقبات التي قد تتسبب في زيادة الضرر على المتأثرين بالسيول والأمطار بالولاية.