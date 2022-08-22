شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: تحديث البنية التحتية للسياحة بالوصول لـ240 ألف غرفة فندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديث للمرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن تغيير حقيبة السياحة فى التعديل الوزارى الأخير سيكون له أثر إيجابى نحو تغير وجه الحكومة لزيادة تحفيز النشاط السياحى فى مصر، مؤكدة أن عدد السائحين الواصلين للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2019 جوًا بلغ نحو 10.3 مليون، وبحرًا ما يقرب من 1.1 مليون سائح، وبرًا نحو 1.5 مليون سائح، وبالتالى فإن قطاع الطيران هو الأكثر جذبًا وفقًا لبيانات مصلحة الجوازات والهجرة. ويوجد فى مصر نحو 27 مطارًا دوليًا ومحليًا بسعة 30 مليون راكب سنويًا، ومنهم مطاران بنظام الـB.O.T وهما مطارا مرسى علم والعلمين.

ولفتت الدراسة إلى أن القطاع السياحى تعرض لعدة هزات ناتجة من تأثر العالم بفيروس كورونا، تلاه التبعات الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم العالمى، مما أثر على حجم السياحة الوافدة، وبالتالى زيادة الأعباء على العاملين بالقطاع، بجانب تعثر استكمال بعض مشروعات التنمية السياحية، وتصنيف التمويل السياحى بأنه عالى الخطورة.

وأوضحت أن الحكومة جادة فى دعم القطاع السياحى بحزم تحفيزية من خلال تأجيل مستحقات المياه والغاز والكهرباء، وتأجيل المستحقات التأمينية، والاستفادة من مبادرة تمويل البنك المركزى، وتأجيل أو إعفاء المستحقات الضريبية على العقار السياحى، بجانب تنوع البنية التحتية من طرق ومشروعات قومية، ومشروعات الربط والتنمية الشاملة فى المدن الجديدة، بجانب البنية التحتية الفندقية الهائلة والتى تحتاج للوصول إلى 240 ألف غرفة فندقية.

واقترحت الدراسة أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية لاستكمال المشروعات المتعثرة واستكمالها فى إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة، مع الرجوع إلى القيمة التعاقدية الشاملة، وعمل حزم تحفيزية للمستثمرين، وخريطة استثمارية لمجالات التنمية، مع جذب المستثمرين الأجانب من خلال توضيح خطط الدعم فى حالات الأزمات، والاستفادة من ترويج مناطق التنمية الشاملة كالساحل الشمالى والعلمين والتى لا ترتبط بمواسم سياحية، مع تفعيل الدراسات السوقية ودراسات الجدوى لتوضيح العائد من الاستثمار وكذلك فى مثلث طابا ونويبع وسانت كاترين، وجذب الاستثمارات فى المجالات الترفيهية، والعمل على تشجيع الأنماط السياحية الريفية والبيئية والسياحة الخضراء والمدن السياحية الذكية، مع دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة جدوى إعادة صندوق السياحة لدعم المشروعات المتعثرة الذى تم تفعيله بدعم من وزارة السياحة ثم لم يستكمل نتيجة ضعف التمويل.