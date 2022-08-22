شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لـ نشوى الشريف نائبة التنسيقية فى دائرتها بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها فى دائرتها، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

والتقت النائبة نشوى الشريف، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، لمتابعة تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها لعمل سلم كهربائي أو أسانسير لكوبري المنيب وعزبة البكباشي بالجيزة .

كما أعلنت النائبة نشوى الشريف، عن استئناف العمل مره أخرى بمحطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بالجيزة، موجهه الشكر للمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، ومهندس المكتب الاستشاري الهندسي المهندس محمد صادق الذي ساهم بشكل كبير في حل هذه المشكله، والمهندس أحمد صوان مهندس المشروع على تعاونه وسرعة استجابته لعودة العمل بالمشروع .