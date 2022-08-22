شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات الماضية حول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأثنين الموافق 22 أغسطس الجارى في إطار الجولة الثالثة من البريميرليج في المواجهة التي ستقام على ملعب اولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق فعاليات مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق آرسنال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة نقاط، بينما يحتل فريق ليفربول المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط، ويحتل مانشستر يونايتد المركز قبل الأخير برصيد لاشي من النقاط، وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل على النحو التالي:

1- أرسنال، 9 نقاط

2- مانشستر سيتي، 7 نقاط

3- ليدز، 7 نقاط

4- توتنهام، 7نقاط

5- برايتون، 7 نقاط

6- نيوكاسل، 5 نقاط

7- فولهام، 5 نقاط

8- برينتفورد، 4نقاط

9- كريستال بالاس، 4 نقاط

10- نوتنجهام فورست، 4 نقاط

11- ساوثامبتون، 4 نقاط

12- تشيلسي، 4نقاط

13- أستون فيلا، ثلاث نقاط

14- بورنموث، ثلاث نقاط

15- ليفربول، نقطتين

16- إيفرتون، نقطة واحدة

17- ولفزهامبتون، نقطة واحدة

18- ليستر سيتي، نقطة واحدة

19- مانشستر يونايتد، دون نقاط

20- وست هام، دون نقاط