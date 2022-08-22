شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من محمد صلاح عن منافسته مع ساديو ماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، عن منافسته مع زميله السابق ساديو ماني.

رحيل ساديو ماني عن ليفربول

وكان السنغالي ساديو ماني، رحل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

صلاح يرد على حقيقة منافسته مع ماني

وقال صلاح، خلال حوار مع موقع ليفربول:" ماني لاعب رائع وأعطى كل ما لديه للنادي ومن الصعب تعويضه بسهولة بعد 6 أعوام هنا".

وتابع: “لا أرى أن بيني وبين ساديو منافسة لأن بالموسم الماضي كنت متقدم عليه من ناحية الأهداف ولكن بنفس الوقت أرى هذا يساعدني على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي".

صلاح يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال: “لم نتوقع حينها أن نفوز بخماسية نظيفة ولكن أتذكر بتلك المباراة بعد تسجيلي للهاتريك سنحت لي فرصة لتسجيل هدف إضافي وأضعت الفرصة وكنت غاضبًا بشدة”.

بينما تحدث عن مواجهة الليلة، بأنها تعني الكثير، وفي مصر كان الكثير يدعم مانشستر يونايتد ولكن الآن الأغلبية مع ليفربول لذلك هي مباراة خاصة له.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب، بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.