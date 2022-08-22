روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن بشأن الوضع في زابوروجيا

وطلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 23 اب، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية والعصابات النازية الموالية لكييف.



وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ووصفت الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة زابوروجيه هذه الدعوة بأنها غير مسؤولة، لأن الجيش الروسي يضمن سلامة محطة الطاقة النووية.