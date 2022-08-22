انت الان تتابع خبر الكاظمي يصل مصر للمشاركة بالقمة الخماسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء.
وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القمة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي".
وسيبحث الزعماء أيضاً، وفق البيان، "ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".
وسيبحث الزعماء أيضاً، وفق البيان، "ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".