الكاظمي يصل مصر للمشاركة بالقمة الخماسية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القمة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي".

وسيبحث الزعماء أيضاً، وفق البيان، "ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".

