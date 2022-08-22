الأمن الفيدرالي الروسي يتهم أوكرانيا باغتيال ابنة حليف لبوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانيا باغتيال العالمة السياسية داريا دوجينا، وهي كريمة حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن جهاز الأمن الفيدرالي القول إن الاستخبارات الأوكرانية هي التي دبرت الجريمة، ونفذتها.

ويتعذر التحقق مما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي، خاصة وأن آخرين أشاروا إلى تورط حركة قومية روسية في الجريمة.

وسبق أن نفت كييف أي علاقة لها بمقتل دوجينا، مطلع الأسبوع.

ودوجينا هي ابنة الكاتب والفيلسوف ألكسندر دوجين، المقرب من بوتين، والذي يُعتقد أنه مصدر الأفكار للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت دوجينا /29 عاما/ داعمة قوية لحرب روسيا ضد أوكرانيا. وأودى انفجار سيارة مفخخة بحياتها في ساعة متأخرة من أمس الأول السبت.