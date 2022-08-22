ڤاليو تستحوذ على شركة "باي ناس" لخدمات إدارة الموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت شركة ڤاليو استحواذها على حصة 100% من شركة باي ناس - منصة إلكترونية لخدمات إدارة الموظفين والتي تتيح مجموعة من الخدمات المالية للشركات-.

وبحسب بيان من شركة ڤاليو اليوم الاثنين، فإن استحواذ ڤاليو جاء بهدف التوسيع في خدماتها المالية وحلول نمط الحياة المتطور.

وأضاف البيان، أن ڤاليو تسعى لتعزيز قدرتها على الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الاستحواذ.

وتقدم شركة باي ناس الحلول الابتكارية في مجال خدمات إدارة الموظفين وخدمات المدفوعات للشركات الغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي تساعد على إدارة الوقت ومتابعة الحضور والانصراف وطلبات الموظفين اليومية إلى جانب حساب وتحويل المرتبات.

وبعد إتمام الصفقة ستتمكن ڤاليو من جذب شرائح جديدة من المنتجات من العملاء بأقل تكلفة لكلا من الشركتين، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز قدرة حلول الشراء الآن والدفع لاحقا التي تقدمها ڤاليو والاستفادة من الخدمات المالية للشركات والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدمها منصة باي ناس.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن صفقة الاستحواذ تعكس نجاح الاستثمارات التي ضختها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار منذ تدشينها 2017، وشركة مسرعة الأعمال التابعة لها، والمملوكة للشركة بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع في السوق المصري.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن عملية الاستحواذ على منصة باي ناس سوف يؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين والعملاء من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية لتي هزز نمط حياة العملاء على مختلف الأصعدة.

وقال محمد منير الرئيس التنفيذي لشركة باي ناس، إن الاستحواذ يعد خطوة مهمة من أجل تحقيق أهداف الشركتين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وتعد صفقة الاستحواذ الجديدة هي الصفقة الثانية لشركة ڤاليو خلال العام الجاري، وذلك بعد شراء 35% في شركة فاس للتمويل وهي مؤسسة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة فاس لابز السعودية.

وفي ذات الشهر أعلنت ڤاليو بيع حصة 4.99% من الشركة لصالح مستثمرين من عائلة الحكير، وفقا للبيان.

شركة ڤاليو هي شركة تم إطلاقها عام 2017 لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكتولوجيا الخدمات المالية، وهي تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وتوفر خطط وبرامج التقسيط المسيرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والأثاث والإلكترونيات وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية.