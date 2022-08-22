الأمم المتحدة تدعو إلى تسهيل عملية إيصال المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية

اسماعيل عبد الحي - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت خلال تواجده في العاصمة التركية إسطنبول بعدم عرقلة إيصال الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، محذرا من ان يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غذاء عالمية اعتبارا من العام المقبل.

وقال المسؤول الأممي من مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على تطبيق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي وقعتها كييف وموسكو في جويلية الفارط برعاية الأمم المتحدة وتركيا، "من المهم أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص لإيصالها إلى السوق".

وتضمن هذه الاتفاقية كذلك رفع العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الغربية.

وأوضح غوتيريش "ما نراه هنا في إسطنبول وأوديسا ليس سوى الجزء الأوضح من الحل. الجزء الآخر من هذه الاتفاقية الشاملة هو وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية التي لا تشملها العقوبات بدون عائق إلى الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن صادرات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لا تزال تواجه "عقبات".

وأضاف "بدون أسمدة في عام 2022، قد لا نجد ما يكفي من الغذاء في عام 2023. إخراج مزيد من الغذاء والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر أساسي لتهدئة الأسواق ... ولخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

المصدر: فرانس 24