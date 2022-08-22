شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن المرشح الأقوى لحصد لقب الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، عن المرشحين لحصد لقب الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الكروي الحالي.

توقع صلاح لبطل البريميرليج

وقال صلاح خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول:" مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي أبرز الفرق المرشحة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب ليفربول".

وعن التنافس على اللقب بعد تعادل ليفربول في أول مباراتين، قال:" من المبكر الحديث عن هذا الأمر".

وتابع: "صحيح أننا نبعد 7 نقاط عن المتصدر ولكن بنفس الوقت الموسم الماضي عدنا من بعيد ونافسنا حتى آخر رمق".

واستكمل: “لم نبدأ بالشكل الذي كنا نرغب به ولكن لا يمكننا تغيير الماضي ونحن مركزين على الحاضر”.

صلاح يكشف منافسيه على لقب الحذاء الذهبي

أما عن المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، أشار إلى أن الكثير سينافسون على لقب الهداف، هاري كين وهالاند وخيسوس، ولكن هدفه هذا الموسم هو تحقيق البريميرليج.

سبب تجديد عقده مع ليفربول

واختتم:" جماهير ليفربول هي السبب الرئيسي في رغبته بتجديد عقده مع النادي والاستمرار داخل قلعة أنفيلد".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.