الولايات المتحدة تعزي العراق بحادثة القطارة

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الولايات المتحدة تقٌــدم تعازيها لضحايا الانهيار الأرضي بالقرب من قطارة الإمام علي في كربلاء".

وأضافت، "نحن نقدم دعمنا لفرق الدفاع المدني مديرية الدفاع المدني العامة وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الإنقاذ".



وأتم البيان "نأمل ونصلي من أجل العودة الآمنة إلى أسرهم لأولئك الذين ما زالوا محاصرين".