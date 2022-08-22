انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تعزي العراق بحادثة القطارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعازيها إلى العراق بعد سقوط ضحايا جراء انهيار تل ترابي في منطقة قطارة الإمام علي (ع) غربي كربلاء.
وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الولايات المتحدة تقٌــدم تعازيها لضحايا الانهيار الأرضي بالقرب من قطارة الإمام علي في كربلاء".
وأضافت، "نحن نقدم دعمنا لفرق الدفاع المدني مديرية الدفاع المدني العامة وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الإنقاذ".
وأتم البيان "نأمل ونصلي من أجل العودة الآمنة إلى أسرهم لأولئك الذين ما زالوا محاصرين".
وأضافت، "نحن نقدم دعمنا لفرق الدفاع المدني مديرية الدفاع المدني العامة وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الإنقاذ".
وأتم البيان "نأمل ونصلي من أجل العودة الآمنة إلى أسرهم لأولئك الذين ما زالوا محاصرين".