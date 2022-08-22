السومرية توثق لحظات البحث عن آخر جثة مفقودة تحت ركام القطارة

وقال مراسل الخليج 365، إن "فرق مديرية الدفاع المدني والأجهزة الساندة مستمرة بالبحث عن أخر جثة تحت ركام القطارة".

وبين مراسلنا، أن "الجثة التي يتم البحث عنها تعود لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة".

وفي آخر حصيلة لعدد الضحايا والمصابين، لفتت وزارة الصحة في بيان، إلى تسجيل "ستة مصابين وسبع وفيات لغاية الآن".



وأمس، أعلن المحافظ نصيف الخطابي، إغلاق مزار "قطارة الإمام علي" على خلفية حادثة الانهيار، موضحاً أن "الإغلاق يأتي في مقدمة إجراءات ستتخذها إدارة المحافظة في المزار".

وأشار الخطابي في بيان، إلى "وجود مؤشرات على احتمالية وقوع انهيارات جديدة في المزار".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.

وحذر مختصون، في وقت سابق، من انهيار المكان بالكامل نتيجة "الرطوبة التي تعرضت لها التربة الهشة في الموقع، إثر مد أنابيب مياه بطريقة بدائية".

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