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انت الان تتابع خبر العراق.. خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت خلال الفترة 15 – 21 آب 2342 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6158 حالة للشفاء، و 5 حالات وفاة بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 60377 شخصاً للقاح الجائحة في المدة المذكورة أعلاه.
وأشارت إلى تلقي 60377 شخصاً للقاح الجائحة في المدة المذكورة أعلاه.