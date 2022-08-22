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العراق.. خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال أسبوع

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الأسبوعي لجائحة في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت خلال الفترة 15 – 21 آب 2342 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6158 حالة للشفاء، و 5 حالات وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 60377 شخصاً للقاح الجائحة في المدة المذكورة أعلاه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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