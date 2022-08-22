العراق.. خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال أسبوع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت خلال الفترة 15 – 21 آب 2342 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6158 حالة للشفاء، و 5 حالات وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 60377 شخصاً للقاح الجائحة في المدة المذكورة أعلاه.

