دليل غياب المؤهلات.. الشركة المكلفة بحماية مطار بغداد تطلب موظفي أمن!

"أوكي" أعلن عن ذلك عبر موقعه في ( LinkedIn) تحت عنوان (Hafeez oki) (CEO at Biznis Intel).

وكان من بين الوظائف المطلوبة للعمل في الشركة: مدير امن في مجال الطيران ومدير عمليات وغيرها من الوظائف الاخرى المتعلقة في مجال امن الطيران.



مراقبون اعتبروا، ان هذا الاعلان "هو دليل دامغ على عدم امتلاك الشركة انفاً المؤهلات الفنية الكافية لتولي مهمة حماية مطار بغداد الدولي، وكذلك دليل اثبات على مخالفة سلطة الطيران المدني في قرار الاحالة للشروط العامة الخاصة بالمناقصة الذي يشترط وجود خبراء لدى الشركة المتقدمة عند التقديم على الموضوع".

يذكر انه في وقت سابق قامت النائب عالية نصيف وبموجب كتابها المرقم (2734) في 16/8/2022 ، بالطلب من هيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل ايقاف التعاقد مع شركة ( Biznis Intel ) لحين تدقيق الملف من الجهات المعنية حفاظاً على المال العام من الهدر وعدم تسليم امن المطار الى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة والمشبوهة، كما طالبت النائب ايضاً بفتح تحقيق بخصوص الموضوع ومحاسبة كل من وقع على قرار الاحالة وتقديمهم للعدالة لتمثله من عبث بأمن مواطنينا ومطار العاصمة و سلامة الرحلات الجوية.