بغداد وموسكو تبحثان مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - بحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد ايلبروس كواتراشيف، مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط.
وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن مخيف "استقبل كواتراشيف، وبحثا مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط ، مؤكدا على ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لذلك".
كما استعرض المحافظ "جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه".
كما استعرض المحافظ "جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه".