بغداد وموسكو تبحثان مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن مخيف "استقبل كواتراشيف، وبحثا مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط ، مؤكدا على ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لذلك".

كما استعرض المحافظ "جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه".

