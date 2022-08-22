تسجيل اول إصابة لقاصر بجدري القرود في نيويورك

وقالت إدارة الصحة بالولاية في ملخص أسبوعي، أن "المراهق يعيش خارج مدينة نيويورك - بؤرة تفشي المرض، وتم الإبلاغ عن تسع حالات أخرى لدى أطفال في الولايات المتحدة".

وحتى الآن، "تركز جدري القردة إلى حد كبير بين الرجال المثليين مع شركاء جنسيين متعددين - أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأسبوع الماضي أن 99٪ من المرضى كانوا رجالا، مع 94٪ من أولئك الذين مارسوا الجنس مؤخرا مع رجال. ومع ذلك، فإن أحدث الأرقام من نيويورك تشمل امرأتين، بالإضافة إلى ثلاثة تم تحديدهم على أنهم متحولون جنسيا أو غير ثنائيين وثلاث مدرجين على أنهم ببساطة "غير معروفين". وحوالي 16 امرأة و48 من سكان نيويورك المتحولين أو غير الثنائيين مصابين بالفيروس، وفقا لإدارة الصحة، من بين 2744 من سكان الولاية الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم".



وكانت نيويورك بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة منذ تموز.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي الشهر الماضي، وحذت حاكمة نيويورك كاثي هوشول حذوه بإعلان حالة الكارثة ووصفت الفيروس بأنه تهديد وشيك للصحة العامة".

ولم تكن هناك وفيات في الولايات المتحدة مرتبطة بجدري القردة، وهو فيروس شبيه بجدري الماء يسبب بثور مؤلمة وطويلة الأمد، ولكنه ليس قاتلا بشكل عام. وينتشر الفيروس في المقام الأول عن طريق سوائل الجسم وملامسة الجلد للجلد، بالإضافة إلى ملامسة الملابس أو الفراش التي يستخدمها الشخص المصاب.

