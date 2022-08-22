مصدر من 'زابوريجيا': نقترب من كارثة نووية

وقال المصدر لشبكة " ABC News" إنه "يخشى ليس فقط على سلامة أسرته ولكن أيضًا على العالم".

وحذر المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، خلال مقابلة في مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا "إذا حدث شيء لتخزين الوقود المستهلك، فقد تكون العواقب مماثلة لتشرنوبل".



وأوضح المصدر، وهو مهندس في محطة الطاقة النووية إنه "يعتزم العودة إلى العمل قريبًا من منطلق إحساسه بالواجب تجاه بلاده، على الرغم من حث زوجته له على الاستقالة"، ووصف كيف أن "الجنود الروس في المصنع "مسلحون دائمًا ويرتدون أقنعة".

وأكد المهندس: "إذا غادر الجميع المحطة، فمن سيعمل هناك؟ نحن بحاجة لمساعدة أوكرانيا".

وبعد وقت قصير من غزو أوكرانيا المجاورة في 24 شباط، اقتحمت القوات الروسية مصنع زابوريجيا، على ضفاف نهر دنيبرو في جنوب شرقي البلاد.

