انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط أدوية مخالفة عند مداخل بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاثنين، ضبط أدوية بشرية مخالفة عند مداخل مدينة بغداد .
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ضبط ارسالية (ادوية بشرية) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".
وأضافت، أن "عملية الضبط كانت بالتعاون مع شرطة الكمارك و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
وأضافت، أن "عملية الضبط كانت بالتعاون مع شرطة الكمارك و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".