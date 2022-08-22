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الكمارك تعلن ضبط أدوية مخالفة عند مداخل بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاثنين، ضبط أدوية بشرية مخالفة عند مداخل مدينة بغداد .
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ضبط ارسالية (ادوية بشرية) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".

وأضافت، أن "عملية الضبط كانت بالتعاون مع شرطة الكمارك و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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