الكمارك تعلن ضبط أدوية مخالفة عند مداخل بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ضبط ارسالية (ادوية بشرية) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".

وأضافت، أن "عملية الضبط كانت بالتعاون مع شرطة الكمارك و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

