شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تنسيقا وثيقا في المواقف السياسية الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مراقبون بأن العلاقات المصرية الإماراتية، تشهد تنسيقا وثيقا في المواقف السياسية الخارجية، ومن العلاقات القوية بين البلدين، أيدت الإمارات مصر بعد حرب 1967 وقدمت الدعم اللازم لبناء القوات المسلحة.

وعقدا الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، أكثر من 27 لقاء قمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما شهدت المواقف السياسية الخارجية لكل من مصر والإمارات تنسيقا وثيقا، وكذلك شهدت العلاقات العسكرية المصرية الإماراتية تعاونا غير مسبوق، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين دول العالم المستثمرة في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل بعد ظهر أمس بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الاقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.