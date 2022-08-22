شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يعلن تسليم محطة المعالجة الرئيسية لمشروع الصرف بشبلنجة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تسليم محطة المعالجة الرئيسية لمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة، قريبا وانفراجة قريبة لمستحقات الشركات العاملة.

وكان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة فى محافظة القليوبية، وذلك نظراً لتأخر تشغيل المشروع لسنوات.

وأكد النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالقرى المذكورة، وبدء تشغيل الصرف الصحي ودخول الخدمة قبل تاريخ قبل 31 ديسمبر المقبل.