شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من كلوب قبل مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق الليلة في تمام العاشرة مساء مباراة ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأولد ترافورد معقل اليونايتد.

وتشهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد طابعا خاصا في ظل عدم تحقيق أي فريق من الفريقين أي انتصار في مباراتهما الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

حيث كانت مباراة ليفربول الأولى أمام فولهام وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل مثلهما، فيما كانت مباراة ليفربول الثانية أمام كريستال بالاس وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أما اليونايتد فقد خسر في اللقاء الأول أمام برايتون بهدفين مقابل هدف فيما تعرض لهزيمة موجعة أمام برينتفورد بأربعة أهداف نظيفة.

ومن جانبه تحدث يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن مباراة ليفربول الليلة أمام مانشستر يونايتد وأعرب عن قلقه بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق مؤخرا.

تصريحات كلوب قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وقال كلوب في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو:"في البداية بدأت الإصابات بثلاث لاعبين ولكن الآن نخسر أكثر من لاعب، كان الأمر في البداية مجرد إصابة لكيليهر وجوتا وكالفين رامزي، الآن أصبح ماتيب".

وأضاف:"عندما يكون هناك الكثير من الإصابات عليك أن تسأل نفسك ما هو سبب ذلك وما هو الخطأ الذي ارتكبناه".

تصريحات كلوب عن الصفقات

وأختتم قائلا: "أحب اللاعبين الذي أعمل معهم فهم شخصيات قوية ورائعة، لا اتحكم في أموال الانتقالات الصيفية، يتم إخبارنا بالأشياء ثم نقوم بالتعامل معها، ليس من المنطقي أن أشعر بالقلق بسبب شئ لا يمكنني تغييره".