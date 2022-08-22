الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القطارة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء المقدسة لغاية الان ستة مصابين وسبع وفيات".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.وأعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، امس الاحد، انه سيتم اغلاق الموقع الاثري لقطارة الامام علي في المحافظة.

المتحدّث باسم الدفاع المدني أوضح أن "كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور. وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى".