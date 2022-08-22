تعرف على أكثر 10 دول تضررا من التغير المناخي.. هل العراق من بينها؟

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

يطال تأثير التغير المناخي جميع دول العالم تقريباً، لكن يختلف تأثيره من منطقة لأخرى، بحسب مجموعة التهديدات المختلفة التي تتعرض لها الدولة، وما تمتلكه البلدان ذات الدخل المرتفع من الموارد التي تساعدها على التعامل مع الآثار المحتملة.



بينما لا تمتلك الدول الفقيرة، ذات الحكومات غير الفاعلة، القدرة على مواجهة تلك الأخطار.

وفي ما يأتي إنفوغراف لأكثر الدول تضرراً من التغير المناخي بالاعتماد على بيانات مبادرة "نوتردام للتكيف العالمي" و"مؤشر Germanwatch":