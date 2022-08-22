شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة تايوان تعتبر أمريكا حليفا إقليميا مهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، اليوم الاثنين، في اجتماع مع وفد أمريكي إن "تايوان والولايات المتحدة أصبحتا حليفين أمنيين واقتصاديين مهمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

رئيسة تايوان تعتبر أمريكا حليفا إقليميا مهما

ووصل وفد أمريكي بقيادة حاكم ولاية إنديانا، إريك هولكومب، إلى تايوان أمس الأحد، وهو ثامن وفد أمريكي يزور الجزيرة هذا العام، والثالث خلال شهر.

وفي بداية أغسطس الجاري قام وفد برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان، وفي 14-15 من نفس الشهر، زار تايوان وفد برئاسة السيناتور الأمريكي، إد ماركي.

وتستمر زيارة الوفد الأمريكي الحالي المخصص لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي 4 أيام.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، في اجتماع مع الوفد صباح اليوم إن "تايوان والولايات المتحدة شريكان يقدران الديمقراطية والحرية، وهما حليفان أمنيان واقتصاديان مهمان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

أفادت دائرة الأمن البحري الصينية بأن القوات المسلحة الصينية ستبدأ غدا الاثنين إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقي.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر في موقعها الرسمي أن التدريبات العسكرية ستبدأ في الساعة 02:00 صباح 22 أغسطس وستستمر حتى الساعة 16:00 من نفس اليوم (بالتوقيت المحلي). وأضاف أن السلطات الصينية فرضت حظرا على النقل البحري في المناطق التي ستشملها التدريبات. ولم تقدم الدائرة أي معلومات حول القوات والمعدات العسكرية التي ستشارك في التدريبات.

وأجرت القوات المسلحة الصينية منذ بداية أغسطس الجاري سلسلة من التدريبات العسكرية على طول سواحلها، في ضوء نمو حدة التوتر في مضيق تايوان، الأمر الذي أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 2 و3 أغسطس الجاري. كما أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق بذخيرة حية في 6 مناطق بحرية حول جزيرة تايوان. وردا على زيارة وفد المشرعين الأمريكيين إلى تايوان في 14 و15 أغسطس الجاري أجرت الصين سلسلة من المناورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي والبحر الأصفر.

قال السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك أزمة في العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وأكد بيرنز في مقابلة مع شبكة CNN: "لا نعتقد أنه ستكون هناك أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب هذه الزيارة.. الزيارة السلمية لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان".

وأضاف: "يجب على بكين الآن أن تقنع بقية العالم بأنها ستتصرف سلميا في المستقبل".

ودانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية وتدخلا في شؤونها الداخلية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان.

كانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و3 أغسطس هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، مما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

حثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على "عدم الخطأ" في التقدير بشأن عزم الصين على "الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها" على خلفية زيارات المشرعين الأمريكيين لتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بزيارة (رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي) بيلوسي الاستفزازية إلى منطقة تايوان الصينية، فإن سياق الأحداث وسببها ومسارها أمور واضحة تماما".

وأضاف أن الولايات المتحدة "هي من تراجعت عن الوفاء بالتزامها بمبدأ الصين الواحدة، وقوضت سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وليس العكس".



وشدد وانغ على أن "رد فعل الصين الحازم على الاستفزاز الأمريكي منطقي ومشروع ومبرر، وقد تم تفهمه ودعمه على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو العودة إلى الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ومبدأ الصين الواحدة، بدلا من التنصل من المسؤولية وتجاهل اللوم، ناهيك عن التصرف بتهور لخلق أزمة أكبر".

وأضاف "مصممون بحزم على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا. نحث الجانب الأمريكي على عدم الخطأ في التقدير بشأن هذا الأمر".