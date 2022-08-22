شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز روسي لا يستبعد ظهور طفرات أكثر خطورة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ إن "دلتاكرون"، بصفتها سلالة هجينة بين متحوري "دلتا" و"أوميكرون"، قد أظهرت قدرة عجيبة على التغير.

الأمر الذي يدل على احتمال ظهور طفرة أكثر خطورة من فيروس "كورونا".

مركز روسي لا يستبعد ظهور طفرات أكثر خطورة لكورونا



وقال:" تستعرض سلالة "دلتاكرون" قابليتها لتغيير فيروس "كورونا"، وقدرتها الكامنة عالية جدا. وليس بإمكانها تقديم طفرات منفردة فحسب بل واظهار طيف واسع من الطفرات، بما فيه طفرة خطيرة لفيروس "كورونا".

وأوضح أن سلالة "دلتاكرون" لا تشكّل في الوقت الراهن خطورة كبيرة على السكان ويمكن ألا يؤدي إلى اندلاع وباء واسع النطاق.

فيما دعا العالم السكان إلى تعزيز اللقاحات التي قد تلقوها قبل قدوم الموسم الوبائي الجديد في الخريف.

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق باكتشاف 6 مرضى أصابتهم سلالة "دلتاكرون"، وقالت إن مسار المرض كان خفيفا، ولم تكن هناك حاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا للأنواع الفرعية من متحور "أوميكرون".



ويشير غينسبورغ في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا مضادا للنوع الفرعي ВА.5 لمتحور "أوميكرون".

ووفقا له، هذا اللقاح المضاد للنوع الفرعي ВА.5 ضروري جدا، بسبب حصول تغيرات عديدة في هذا النوع، مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يتطلب تغير تركيبه المضاد.

ويضيف، اللقاح الجديد موجود فعلا في المركز، وتناقش حاليا مسألة كيفية استخدامه في التداول المدني. هذا اللقاح مضاد لفرع ВА.5 ولكنه يحمي من ВА.1 وВА.2 أيضا.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد للفيروس التاجي المستجد، أصبح خلال سنتين أكثر الأدوية استخداما في تاريخ روسيا. وقد أكدت اكثر من 50 دراسة سريرية مختلفة وبيانات عن استخدامه في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، على فعاليته العالية ضد الفيروس وعدم خطورته على البشر.



أعلن ألكسندر غيتسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الدراسات مستمرة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات "كوفيد-19".



ويشير غيتسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أساس اللقاح الجديد هو جزيئات شبيه بجزيئات الفيروس التاجي المستجد، وسوف يحمي من عدة متغيرات من "كوفيد-19"، والأشخاص الذين تلقوا جرعة من هذا اللقاح لم تظهر لديهم أي أعراض جانبية.

ويقول، "كل شيء يجري بسلاسة. وحاليا نحن في مرحلة الأمان والمناعة، بعد تطعيم العشرات بهذا اللقاح".

ويذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سمحت للمركز بإجراء التجارب السريرية للقاح الجديد المضاد للفيروس التاجي المستجد. وهذا اللقاح سيكون من جرعتين أيضا ويوفر حماية ضد العديد من متغيرات الفيروس.

المصدر: نوفوستي

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن مركزه يبدأ الأسبوع المقبل في اختبار دواء ضد فيروس كورونا يقوم على الأجسام المضادة لـ "كوفيد".

وقال إن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في الاختبار. أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غينسبورغ قوله:" سيبدأ يوم الاثنين المقبل حقن العقار ضد فيروس كورونا والذي تم وضعه على أساس الأجسام المضادة أحادية النسيلة للمتطوعين. وسيتلقى الدواء أول متطوع في معهد الانفلونزا" التابع لوزارة الصحة في بطرسبورغ. وقد تم توقيع كل الوثائق والمستندات اللازمة.

وأوضح، ألكسندر غينسبورغ أن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في المرحلة الأولى للاختبار، أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية، ثم ستدرس وزارة الصحة مسألة تسجيل الدواء.