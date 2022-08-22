تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر بيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما استقرت أسعار عملات عربية أخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بختام تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 59.95 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و62.32 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.08 جنيه، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.20 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.35 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.90 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.56 جنيه للشراء، و27.03 جنيه للبيع.