اتفاقية بين المصرية للاتصالات وأورنج الأردن لربط العراق بأوروبا بمسار جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة أورنج الأردن، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أورنج العالمية، لإنشاء مسار دولي جديد يربط دولة العراق بأوروبا عبر الأراضي المصرية والأردنية.

وأضافت أن المسار الجديد (CAB) CAIRO-AMMAN-BAGHDAD System يتماشى مع استراتيجية الشركتين نحو التوسع في تقديم أحدث خدمات الاتصالات عالية الجودة للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا السوق العراقي اعتمادًا على البنية التحية الدولية المتميزة للشركتين عبر الكابلات البحرية المتعددة.

وذكرت المصرية للاتصالات أنه سيتم دمج شبكات الشركتين لتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة، وذات زمن انتقال منخفض من خلال مسارات متنوعة وعالية المرونة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات في السوق العراقي.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يدخل نظام CAB الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2022، وبمجرد إطلاقه سيكون أكثر مسار متطور سريع يربط العراق بأوروبا اعتمادا على البنية التحتية للمصرية للاتصالات وأورنج الأردن.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن التعاون مع شركة أورنج الأردن يهدف لبناء النظام الجديد، والذي سيثري تجربة المستخدمين في العراق من خلال تقديم الخدمات عبر مسار جديد عالي المرونة.

وأضاف: "نفخر بالتعاون مع مجموعة أورنج، شريكنا الاستراتيجي، لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنطقة".

وقال تيري ماريني، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، إن المسار الجديد CAB يمثل إضافة ثرية لخدمة السوق العراقي. ستتمكن الشركة من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت داخل العراق من خلال مسارات جديدة عالية الموثوقية تربط العراق بأوروبا بكل سلاسة.