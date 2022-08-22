ارتفاع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والخيار البلدي، والخيار الصوب، والكوسة، والعنب البناتي الأصفر، والعنب البناتي الأحمر خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و75 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و 25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 2.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.