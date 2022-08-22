تداول امتحان الجبر والهندسة للدور الثاني بالثانوية العامة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ منة الله عبدالرحمن:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام"، صورًا من امتحان "الرياضيات البحتة"، لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" شعبة علمي رياضة، زاعمين أنه الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن الامتحان في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، من 9 صباحا حتى 11 صباحا.

ويبلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات)، الذين يؤدون امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، 5 آلاف و484 طالب وطالبة.

وأدى أمس الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 19 ألف و533 طالب وطالبة أمام 300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 1122 طالب وطالبة.

كما أدى عدد (2) طالب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) فترة أولى، وعدد (2) طالب امتحان مادة التربية الوطنية فترة ثانية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمئن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.​