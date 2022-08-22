نقابة محترفي الغناء اللبنانية تدخل على خط أزمة السفير وراغب علامة

وفي بيان لها، قالت نقابة محترفي الموسيقى والغناء: "بعد ما شاهدناه وقرأناه عبر صفحات التواصل الإجتماعي عن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية إلتقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة نؤكد أن التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو أمر طبيعي ولا يمكن رفضه، خاصة وأن الفنان يكون متواجدا بين أهله ومحبيه ومعجبيه".وأضاف البيان: "لذلك، فإن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة، وإنه لم يكن موجه للفنان المذكور فقط، إنما موجه لكل فنان، خاصة وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس، فإن الفنان ومن أي بلد كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيرا له".

وأردفت النقابة: "سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة..لذلك اقتضى التوضيح".

ورد راغب علامة بشكل غير مباشر على جميع يا يتم تداوله حول الموضوع وكتب في تعليق: "اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها".