تراجع أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق منذ نحو شهر

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو/ تموز إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3 % الأسبوع الماضي.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 % إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول المقبل، وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.



وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي، إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 2129.21 دولار، وفقا لرويترز.