الدفاع المدني تنتشل جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "فرقها تمكنت من انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة ليبلغ عدد الجثث التي تم انتشالها لحد هذه اللحظة 7 جثث فقط 4 نساء ورجلين وطفل".



ويوم السبت، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما كشف عن وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.