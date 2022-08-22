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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت وحدة "كسكاد" العسكرية العملياتية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك راجمتيْن فريدتيْن محلّيتي الصنع.



أعلن ذلك يوم 21 أغسطس رئيس الجمهورية، دينيس يوشيسلين، على قناته "تليغرام". وقال إن هاتين المنظومتين كشف عنهما لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم يوم 9 مايو في دونيتسك. وتم تصميمهما محليا بمبادرة من رئيس الجمهورية السابق، ألكسندر زاخارتشينكو.

وحدة "كسكاد" العسكرية العملياتية التابعة لقوات دونيتسك تتسلم راجمتيْن فريدتيْن



وقد أطلق على المنظومة اسم "تشيبوراشكا" نسبة إلى لعبة الأطفال الروسية المعروفة.

وتعد " تشيبوراشكا" من حيث مبدأ عملها قاذفا ثقيلا للهب يشبه منظومة "سولنتسيببيوك" (الشمس الحارقة) روسية الصنع، إذ أنها تطلق النيران بصواريخ ترموبارية (متعلقة بالحرارة والضغط) عيار 217 ملم. لكن المنظومة الروسية لها كتلة واحدة تتضمن 24 ماسورة، أما منظومة "تشيبوراشكا" فلها كتلتان دوّارتان، ولكل منهما 32 ماسورة.

وتخصص المنظومة القضاء على القوة البشرية المستورة في الخنادق المحصنة وداخل المخابئ والمنشآت الخرسانية.

ويبلغ مدى عمل "تشيبوراشكا" 10 كيلومترات. ويختلف عيارها عن عيار أي قاذف لهب في العالم.

وقد تم نصب المنظومة على منصة شاحنة "كراز" الثقيلة، ما يمكّنها من التنقل السريع واجتياز غالبية الموانع الطبيعية.

كشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي لأول مرة عن عربة المشاة القتالية الحديثة "بي – 19".

وإنها عبارة عن مدرعة "بي إم بي – 3" التي نصب عليها برج "إيبوخا" الحديث غير المأهول الذي يستخدم المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم، وقد تم تصميم ذخائر خاصة لتلك المدرعة، بما في ذلك الذخائر خارقة الدروع.



كما تم تزويدها بصواريخ "كورنيت" الموجّهة المضادة للدبابات وذلك بغية مكافحة المدرعات المعادية الثقيلة وبصورة خاصة لتدمير الدبابات الأساسية التي تُعزَز دروعها متعددة الطبقات بأجهزة الحماية الدينامية.

فيما يتعلق بالمدرعات الخفيفة مثل ناقلات الأفراد المدولبة والمجنزرة فتستخدم المدرعة لتدميرها منظومة "بولات" التي تتوزع على منصة متحركة خاصة.

وهناك كذلك رشاش عيار 7.62 ملم ورشاشا "بي كا تي" الثقيلان.

مما يجدر ذكره أن النموذج من مدرعة "بي – 19" الذي يعرض في منتدى "الجيش – 2022" يختلف قليلا عن النماذج التي شاركت في مناورات "الغرب – 2021" وذلك بفضل شبكات الوقاية الأوسع والأكبر وزنا التي تم تركيبها على المدرعة.

ويشار إلى أن "بي – 19" يمكن أن تتصدى للقذائف الجوفاء ورصاص الرشاشات الثقيلة، كما تستطيع عبور الموانع المائية.

يذكر أن برج "إيبوخا" المقاتل غير المأهول تحمله كذلك مدرعة "كورغانيتس – 25" التي كُشف عنها كذلك في منتدى "الجيش – 2022"

اختتم المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" يوم الأحد دورته الثامنة، في حديقة باتريوت العسكرية الوطنية للثقافة، وحسب وزارة الدفاع الروسية بلغ عدد الحضور 1،903،536 شخصا.

اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى شركة "روس أوبورون إكسبورت" توقع عقود بملايين الدولارات خلال منتدى "الجيش-2022"

وجرت فعاليات المنتدى في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، في مرافق منتزه الثقافة العسكري الوطني "باتريوت"، وميدان تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، بالإضافة إلى 35 موقعا في المناطق العسكرية ومناطق تمركز أسطول بحر الشمال، في أكثر من 30 كيانا من الكيانات الروسية.

وبحسب الإدارة العسكرية، حضر الحدث 1497 مؤسسة ومنظمة قدمت 28536 عينة من المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، فيما حضر المنتدى ممثلو 85 دولة أجنبية أرسلوا وفودا عسكرية رسمية. وبلغ العدد الإجمالي لممثلي الإدارات العسكرية الأجنبية أكثر من 700 شخص، وتم عقد 160 اجتماعا ثنائيا مع شركاء أجانب، وقدمت بيلاروس وإيران والصين معارضها الوطنية.

وتم تشكيل معارض ثابتة في منطقة المعرض المركزية في الأجنحة والمناطق الخارجية لمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، وميدان تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وتم تقديم 351 وحدة من العينات التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة من وزارة الدفاع في روسيا في إطار العرض الثابت.