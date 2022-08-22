تايبه: 5 طائرات صينية عبرت خط منتصف مضيق تايوان

طائرة مقاتلة من طراز F-16V تقلع خلال تدريب في قاعدة هوالين الجوية (أ ف ب).

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 12 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة اليوم الأحد، بينها خمس طائرات عبرت خط منتصف مضيق تايوان، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وشرعت بكين في إجراء تدريبات بالقرب من تايوان في وقت سابق من الشهر عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي تعتبرها الصين تابعة لها رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة تايبه.