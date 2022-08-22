شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 319 وحدة صحية و56 مشروعا فى قطاع الغاز ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة ، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وعلى الرغم من تحديات الأزمة العالمية الراهنة إلا أن الدولة تولي اهتماما خاصا لاستكمال مشروع حياة كريمة، وأكد الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة " أن ما تم تنفيذه فى قرى حياة كريمة خلال سنة يساوى ما تم إنجازه خلال 4 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن مشروعات الغاز ستوفر سنويا 650 جنيها ثمن أسطوانة الغاز، ومن المخطط الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ90% من قرى حياة كريمة وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع .

وترصد حصاد ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم الانتهاء منه:

-الانتهاء من 6918 مشروعا، ومن المتوقع الانتهاء من 22021 مشروعا بنهاية العام.

-نسبة التنفيذ بلغت حتى الآن 60% عبر توفير 5321 قطعة أرض.

-الانتهاء من 56 مشروعا فى قطاع الغاز و20 مشروع للكهرباء.

-تنفيذ 15% من حجم شبكة مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الأولى.

-الانتهاء من 12 محطة معالجة و111 محطة رفع، و464 محطة تنقية.

-28 مشروعا و233 برج محمول، و674 مكتب بريد على مستوى الاتصالات

-إتمام إنشاء 55 محطة سكك حديد.

-نهو 319 وحدة صحية و175 وحدة إسعاف.

-إنشاء 415 مركز شباب و59 وحدة تضامن و88 نقطة شرطة.