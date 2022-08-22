شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أدوات رقابية والمشاركة فى 18 زيارة.. حصاد نشاط النائب محمد فريد بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 8 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وتم الاستجابة وصدر لأول مرة ملحقين في الخطة ملحق 9 وملحق 10.

- المشاركة في 28 جلسة عامة.

- 53 حضورا باللجان النوعية.

- 8 ظهور إعلامي.

- المشاركة في 50 ندوة وفعالية.

- 18 زيارة من بينهم المشاركة في وفد رسمي لأعمال قمة رؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت في فترة من 2 الى 5-12 في بروكسل بلجيكا.