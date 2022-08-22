شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نتيجة أنظار محبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة إنجليزية من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول مساء اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا السعودية سبورت فينا يلي أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الشياطين الحمر والريدز، ويأتي ذلك فيما يلي..

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تبدأ صافرة البداية مساء اليوم الإثنين في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية "الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء" أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

ويُعلق على أحداث اللقاء المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي.

ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يستضيف الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر أحداث اللقاء المرتقب مساء اليوم أمام كتيبة يورجن كلوب.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع:ألكساندر أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، اليوت، ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، روبيرتو فيرمينيو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض إلى مجريات اللقاء أمام ليفربول بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، لوك شاو، هاري ماجواير، أليساندرو مارتينيز.

وفي خط الوسط: سكوت ماكتومناي، فريد، كريستيان إريكسين، برونو فرنانديز.

الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو.

موقف ليفربول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يحتل ليفربول المركز الـ 12 من جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية برصيد 2 نقطة، وذلك بعدما حقق التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس لقتنص الريدز نقطتين فقط لا غير.

تعرف على موقف مانشستر يونايتد في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع اليونايتد في المركز الأخير من جدول ترتيب البريميرليج دون نقاط، وحاء ذلك بعد خسارته بثنائية أمام برايتون في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورباعية من برينتفورد.