​يرفع الإنتاج 300 ألف طن.. أرز "سخا 300" أمل جديد للزراعة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود مركز البحوث الزراعية في الغربية، بسبب مجهودات زراعة الأرز "سخا 300" لما له من مميزات تتعلق بقلة استهلاك المياه والإنتاجية الوفيرة.

وقال الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر مخترع صنف سوبر 300 بوزارة الزراعة، إن صنف الأرز سوبر 300 يواجه التغيرات المناخية بأعلى إنتاجية وأكثر تحملا للجفاف، مشيرًا إلى أن فوائد في السوق بنحو 300 ألف طن أرز على مدار العامين الماضيين، بقيمة مليار جنيه بعد تحقيق زيادة إنتاجية الفدان بواقع نصف طن.

ولفت الموافي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن جودة المحصول المستنبط حديثا لا يتوقف على قلة الاستهلاك للمياه فحسب لا على العائد المادي للمزارع الذي يقوم بنفس المساحة ويحصل على إنتاجية أعلى بالإضافة إلى قلة استهلاك المياه والأسمدة حيث لا يتعدى حجم استهلاكه حدود الـ2 شيكارة آزوت.