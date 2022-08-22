محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2٫800 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – أدوات ومواد التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما وباقى المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة وترويجها.

وتواصل وزارة الداخلية التصدى الحاسم لجرائم الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.