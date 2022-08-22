ضبط عنصر إجرامي أجنبي لقيامه بتصنيع المواد المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامى يحمل جنسية إحدى الدول بالشرقية لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش بمسكن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية والإتجار بذلك المخدر متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع .

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (عدد 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - جوال بلاستيكى بداخله كمية من خلطة مُعدة للتصنيع وزنت حوالى 20 كيلو جرام - مكبس - 2 مفرمة كهربائية – مبلغ مالى - ميزان حساس - سيارة ملاكى) .

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.