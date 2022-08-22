​سؤال برلماني لوزير التموين بسبب تخفيضات الأوكازيون الصيفي الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2022، وتشديد الرقابة على المحلات.

وقال محسب، في بيان له، إن الأوكازيون الصيفي فرصة جيدة لتحقيق الاستفادة للتجار والمواطنين، من خلال التخفيضات التي يقدمها أصحاب المحلات؛ حيث تحدث حالة من رواج التجارة الداخلية لمواجهة الركود، وهو ما ينعكس على حجم الاستثمارات.

وأشار النائب إلى أن القرار الوزاري يشترط أن يكون لكل محل أسبوعان للاشتراك في الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحلات المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محلاتهم التجارية، وإعلان الجهات المشاركة ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وتتراوح نسبة التخفيضات بين 25 و50%.