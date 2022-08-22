شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية القصة.. سيلفا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا في تصريحات صحفية يلمح فيها عن مستقبله في الفترة المقبلة مع ناديه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ارتباطه بالرحيل عن السماوي إلى برشلونة الإسباني.

بيرناردو سيلفا يلمح ببقاؤه مع مانشستر سيتي

ووفقًا لما صرحه لاعب السيتي فإن اللاعب غير مُنفتح على الرحيل عن السماوي خلال الصيف الجاري، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بتواجده ضمن صفوف حامل اللقب الإنجليزي 2021/2022

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية التصريحات التي أطلقها الدولي البرتغالي عقب تعادل السيتي أمام نيوكاسل يونايتد 3/3، وذلك يأتي كالتالي..

قال برناردو سيلفا "مانشستر سيتي يحبني وأنا أعشقه، سأقدم كل شي لهذا النادي".

واستكمل "أنا سعيد هُنا، وتركيزي هنا بشدة، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي".

وتشير العديد من التقارير الصحفية خلال الوقت الحالي باقتراب تجديد عقد سيلفا مع السماوي ليستمر في صفوف النادي الإنجليزي حتى صيف 2025.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة

يقع السيتي في مواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء القادم الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري على ملعب الكامب نو.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يُنقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات العراقية الرابعة، كما أشارت العديد من التقارير الصحفية سابقًا.