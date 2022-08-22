اليوم.. "التموين" توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة اليوم الاثنين، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفرالشيخ"، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس الجهاز، وتتضمن المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية - في بيان له - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.

وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري داخل فروع البنك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول العملاء على خدمات السجل التجاري.