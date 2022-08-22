الجزائر: اعتقال 13 شخصًا مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلن مسؤول أمني في الجزائر اليوم الأحد، اعتقال 13 شخصًا مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد وخلفت نحو 40 قتيلا على الأقل.

وقال المقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية، إن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أشار مسؤول في جهاز الدرك بولاية الطارف، إلى ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة إلى 36 قتيلا، لتصبح أكثر الولايات تضررا. وأفادت لجنة محلية في وقت سابق بأن من بين الضحايا 11 طفلا و6 نساء و13 رجلا.

كان وزير الداخلية كمال بلجود، أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن سقوط 26 قتيلا منهم 24 في ولاية الطارف وحدها، وقتيلان في ولاية سطيف، جراء الحرائق التي مست عدد من الولايات الشرقية للجزائر.

وأسفرت حرائق الغابات في الجزائر التي تمت السيطرة عليها، عن إصابة 183 شخصاً أيضا، فضلا عن احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي.