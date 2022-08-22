انتشال جثتين لطالبين غرقا بإحدى ترع المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

انتشل أهالي مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، جثتي طالبين غرقا في ترعة قرية الجرنوس، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي: "السيد.ح" 15 عاما، "راضي. ص" 14 عامًا، طالبين، ويقيمان بقرية شم القلبية، من المجرى المائي لترعة قرية الجرنوس بمغاغة.

أفادت التحريات الأولية أن الطالبين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام هربا من الحر، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.