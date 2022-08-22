​الزراعة: متابعة مستمرة للمحاصيل الاستراتيجية في محافظات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بجولة إلى محافظات الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط لمتابعة زراعات الذرة والقصب، نظرًا لأهمية هذه المحاصيل في تحقيق الأمن الغذائي.

"رزق" عقد اجتماعات مع مسئولي ومهندسي المكافحة بالادارات الزراعية لكل محافظة بحضور مديري مديريات الزراعة، حيث أكد أن محافظات الصعيد في بؤرة الاهتمام كمصدر هام للحبوب والسكر، وأن مهندس المكافحة هو الحارس الأمين للإنتاج الزراعي وجهده محل تقدير، مشيرًا إلى أهمية التطوير الذاتي والمهني في ظل المتغيرات المناخية والنمط الزراعي الحديث.